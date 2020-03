The Walk-Ons’ 2020 NFL mock draft: first round edition

Video by: John Watson

With the 2020 NFL Draft a couple of weeks away, the Spinnaker Sports team went through their list of all 32 picks of the first round.

Drew McDonald’s picks

Cincinnati Bengals- Joe Burrow, QB, LSU Washington Redskins- Chase Young, EDGE, Ohio State Detroit Lions- Jeff Okudah, CB, Ohio State New York Giants- Mekhi Becton, OT, Louisville Miami Dolphins- Justin Herbert, QB, Oregon Los Angeles Chargers- Tua Tagovailoa, QB, Alabama Carolina Panthers- Isaiah Simmons, LB, Clemson Arizona Cardinals- Jedrick Wills Jr., OT, Alabama Jacksonville Jaguars- Derrick Brown, DT, Auburn Cleveland Browns- Andrew Thomas, OT, Georgia New York Jets- Jerry Jeudy, WR, Alabama Las Vegas Raiders- CeeDee Lamb, WR, Oklahoma San Francisco 49ers- Javon Kinlaw, DL, South Carolina Tampa Bay Buccaneers- Tristan Wirfs, OT, Iowa Denver Broncos- Henry Ruggs III, WR, Alabama Atlanta Falcons- A.J. Epenesa, EDGE, Iowa Dallas Cowboys- C.J. Henderson, CB, Florida Miami Dolphins- Patrick Queen, LB, LSU Las Vegas Raider- Jeff Gladney, CB, TCU Jacksonville Jaguars- K’Lavon Chaisson, EDGE, LSU Philadelphia Eagles- Justin Jefferson,WR, LSU Buffalo Bills- Jaylon Johnson, CB, Utah New England Patriots- Jordan Love, QB, Utah State New Orleans Saints- Kenneth Murray, LB, Oklahoma Minnesota Vikings- Yetur Gross-Matos, EDGE, Penn State Miami Dolphins- Xavier McKinney, S, Alabama Seattle Seahawks- Zack Baun, EDGE, Wisconsin Baltimore Ravens- Denzel Mims, WR, Baylor Tennessee Titans, Kristian Fulton, CB, LSU Green Bay Packers- Josh Jones, OT, Houston San Francisco 49ers- Trevon Diggs, CB, Alabama Kansas City Chiefs- Damon Arnette, CB, Ohio State

Zach Yearwood’s picks

Cincinnati Bengals – Joe Burrow, QB, LSU Washington Redskins – Chase Young, EDGE, Ohio St. Detroit Lions – Jeff Okudah, CB, Ohio St. New York Giants – Andrew Thomas, OT, Georgia Miami Dolphins – Tua Tagovailoa, QB, Alabama LA Chargers – Mekhi Becton, OT, Louisville Carolina Panthers – Derrick Brown, DT, Auburn Arizona Cardinals – Jedrick Wills, OT, Alabama Jacksonville Jaguars – Henry Ruggs III, WR, Alabama Cleveland Browns – Tristan Wirfs, OT, Iowa New York Jets – CeeDee Lamb, WR, Oklahoma Las Vegas Raiders – Isaiah Simmons, LB, Clemson San Francisco 49ers – Jerry Jeudy, WR, Alabama Tampa Bay Buccaneers – Grant Delpit, S, LSU Denver Broncos – Javon Kinlaw, DT, South Carolina Atlanta Falcons – Kristian Fulton, CB, LSU Dallas Cowboys – CJ Henderson, CB, Florida Miami Dolphins – Justin Jefferson, WR, LSU Las Vegas Raiders – AJ Epenesa, EDGE, Iowa Jacksonville Jaguars – Joshua Jones, OT, Houston Philadelphia Eagles – Leviska Shenault Jr., WR, Colorado Buffalo Bills – Patrick Queen, LB, LSU New England Patriots – Justin Herbert, QB, Oregon New Orleans Saints – Trevon Diggs, CB, Alabama Minnesota Vikings – Jalen Raegor, WR, TCU Miami Dolphins – Xavier McKinney, S, Alabama Seattle Seahawks – Julian Okwara, EDGE, Notre Dame Baltimore Ravens – Kenneth Murray, LB, Oklahoma Tennessee Titans – A.J. Terrell, CB, Clemson Green Bay Packers – Denzel Mims, WR, Baylor San Francisco 49ers – Raekwon Davis, DT, Alabama Kansas City Chiefs – Jaylon Johnson, CB, Utah

John Watson’s picks

Cincinnati Bengals: Joe Burrow, QB, LSU Washington Redskins: Chase Young, EDGE, OSU Detroit Lions: Jeff Okudah, CB, Ohio State New York Giants: Jedrick Wills, OT, Alabama Miami Dolphins: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma Los Angeles Chargers: Tua Tagovailoa, QB, Alabama Carolina Panthers: Derrick Brown, DT, Auburn Arizona Cardinals: Isaiah Simmons, LB, Clemson Jacksonville Jaguars: Jerry Jeudy, WR, Alabama Cleveland Browns: Tristan Wirfs, OL, Iowa New York Jets: K,Lavon Chaisson, LB, LSU Las Vegas Raiders: Henry Ruggs III, WR, Alabama San Francisco 49ers: Javon Kinlaw, DL, South Carolina Tampa Bay Buccaneers: Mekhi Becton, OT, Louisville Denver Broncos: Justin Jefferson, WR, LSU Atlanta Falcons: Kristian Fulton, CB, LSU Dallas Cowboys: C.J. Henderson, CB, Florida Miami Dolphins: Jonathan Taylor, RB, Wisconsin Las Vegas Raiders: Xavier McKinney, S, Alabama Jacksonville Jaguars: Grant Delpit, S, LSU Philadelphia Eagles: Patrick Queen, LB, LSU Minnesota Vikings: Andrew Thomas, OT, Georgia New England Patriots: Justin Herbert, QB, Oregon New Orleans Saints: Kenneth Murray, LB, Oklahoma Minnesota Vikings: Laviska Shenault Jr., WR, Colorado Miami Dolphins: A.J. Epenesa, EDGE, Iowa Seattle Seahawks: Zack Baun, LB, Wisconsin Baltimore Ravens: D’Andre Swift, RB, Georgia Tennessee Titans: Neville Gallimore, DL, Oklahoma Green Bay Packers: Jalen Reagor, WR, TCU San Francisco 49ers: Jeff Gladney, CB, TCU Kansas City Chiefs: J.K. Dobbins, RB, Ohio State

__

For more information or news tips, or if you see an error in this story or have any compliments or concerns, contact [email protected].